Медведица покалечила двух школьников

India Today NE: В Индии медведица набросилась на двух школьников

В Индии медведица набросилась на двух школьников, которые собирали в лесу растения. Об этом сообщает India Today NE.

Инцидент произошел днем в субботу, 25 января, в штате Мизорам. 13-летний Дени Зотанпуи и 12-летний Ванлалпианруала из деревни Хмунпуи собирали полезные растения в лесу и наткнулись на медведицу с медвежонком. Самка сразу же атаковала и покалечила обоих.

Зотанпуи удалось убежать, его травмы были незначительными. Ванлалпианруале медведица нанесла намного более серьезные раны. Ему пришлось наложить 25 швов на живот и лицо. Врачи опасались, что мальчик мог ослепнуть, однако офтальмолог заявил, что повреждения глаз оказались не настолько серьезными, как предполагалось первоначально.

В данный момент оба школьника поправляются.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Пенсильвания выстрелил в медведя, который набросился на его соседа. Позже выяснилось, что животное болело бешенством.

