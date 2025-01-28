Минобороны РФ показало кадры из освобожденного курского села Николаево-Дарьино

Министерство обороны в Telegram-канале опубликовало кадры из села Николаево-Дарьино в Курской области.

На видеозаписи военнослужащий сообщает, что бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток. В ведомстве отметили, что Николаево-Дарьино было освобождено после того, как российские военные, улучшив положение по переднему краю и форсировав реку, нанесли удары по ВСУ и пошли на штурм малыми группами.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение российскими войсками села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма занятого Вооруженными силами Украины города Суджи.

Министерство обороны России отчиталось о взятии Николаево-Дарьно сегодня, 27 января. В боях за село участвовали военнослужащие группировки войск «Север».