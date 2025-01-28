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06:47, 28 января 2025Россия

Минобороны показало кадры из освобожденного курского Николаево-Дарьино

Минобороны РФ показало кадры из освобожденного курского села Николаево-Дарьино
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Минобороны России

Министерство обороны в Telegram-канале опубликовало кадры из села Николаево-Дарьино в Курской области.

На видеозаписи военнослужащий сообщает, что бои за населенный пункт продолжались примерно трое суток. В ведомстве отметили, что Николаево-Дарьино было освобождено после того, как российские военные, улучшив положение по переднему краю и форсировав реку, нанесли удары по ВСУ и пошли на штурм малыми группами.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что освобождение российскими войсками села Николаево-Дарьино в Курской области важно для контроля границы и последующего штурма занятого Вооруженными силами Украины города Суджи.

Министерство обороны России отчиталось о взятии Николаево-Дарьно сегодня, 27 января. В боях за село участвовали военнослужащие группировки войск «Север».

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