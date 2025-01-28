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16:19, 28 января 2025Бывший СССР

На Украине предрекли потери в 240 тысяч военных до середины лета

Дубинский: До середины лета ВСУ потеряют около 240 тысяч военнослужащих
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до середины лета 2025 года потеряют около 240 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил в Telegram находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«При самовольном оставлении частей на уровне 30 тысяч человек в месяц и потерях в 10 тысяч человек в месяц за 6 месяцев, то есть до середины лета, с фронта сбегут или уедут грузом 200/300 около 240 тысяч солдат», — написал парламентарий.

Ранее стало известно о массовых потерях и дезертирстве в 157-й бригаде Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что их число достигло тысячи человек.

Также сообщалось о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Служащие в ней бойцы проходили обучение во Франции.

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