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15:42, 28 января 2025Россия

Мертвый россиянин пролежал полгода незамеченным в арендованной квартире

Ura.ru: В Екатеринбурге мертвый мужчина полгода пролежал в арендованной квартире
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге мертвый мужчина полгода пролежал незамеченным в арендованной квартире в доме на улице Амундсена. Об этом сообщили Ura.ru два источника, знакомые с ситуацией.

По данным российского издания, мужчину обнаружил в ванной владелец жилья. Собеседник в экстренных службах отметил, что родственникам квартиросъемщика уже рассказали о трагедии.

Другой источник подчеркнул, что труп уже вывезли из многоэтажки. Следователи случившееся пока не комментировали.

До этого сообщалось, что в частном доме садового некоммерческого товарищества «Межурка» в Тверской области нашли мертвыми четверых детей.

Еще раньше в Кстовском округе Нижегородской области семья с четырьмя детьми в возрасте от 9 до 17 лет отравилась угарным газом.

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