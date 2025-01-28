Новая китайская компания получила финансирование на создание многоразовой ракеты

Китайская компания Nayuta Space получила финансирование на многоразовую ракету

Новая китайская компания Nayuta Space получила финансирование на создание многоразовой ракеты Black Bird 1 (Xuanniao-1). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В стартапе заявили, что получили миллионы долларов. Финансирование планируется потратить на улучшение команды специалистов, задействованных в создании нового носителя.

Первая ступень Black Bird 1 получит девять двигателей Canglong-1 компании Beijing Aerospace Propulsion Technology, работающих на жидких метане и кислороде.

Первый запуск Black Bird 1 планируется провести в 2025 году, первый орбитальный старт — в 2026-м. Грузоподъемность носителя — до десяти тонн на низкую околоземную орбиту (в многоразовом режиме).

Ранее издание заметило, что в Китае умолчали о результатах испытания многоразовой ракеты Longxing-2, запущенной 19 января на высоту 75 километров.