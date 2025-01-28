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12:53, 28 января 2025Наука и техника

Новая китайская компания получила финансирование на создание многоразовой ракеты

Китайская компания Nayuta Space получила финансирование на многоразовую ракету
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Florence Lo / Reuters

Новая китайская компания Nayuta Space получила финансирование на создание многоразовой ракеты Black Bird 1 (Xuanniao-1). Об этом сообщает издание SpaceNews.

В стартапе заявили, что получили миллионы долларов. Финансирование планируется потратить на улучшение команды специалистов, задействованных в создании нового носителя.

Первая ступень Black Bird 1 получит девять двигателей Canglong-1 компании Beijing Aerospace Propulsion Technology, работающих на жидких метане и кислороде.

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Первый запуск Black Bird 1 планируется провести в 2025 году, первый орбитальный старт — в 2026-м. Грузоподъемность носителя — до десяти тонн на низкую околоземную орбиту (в многоразовом режиме).

Ранее издание заметило, что в Китае умолчали о результатах испытания многоразовой ракеты Longxing-2, запущенной 19 января на высоту 75 километров.

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