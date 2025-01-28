Перспективы создания в США собственного «Железного купола» оценили

Полковник Кошкин усомнился в эффективности «Железного купола» в США

У США есть шансы создать собственную систему противоракетной обороны (ПРО) по аналогии с израильским «Железным куполом», считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в высокой эффективности такой системы для Америки.

«Перспективы у США по вопросу разработки "Железного купола" есть. Если говорить просто об аналоге израильской системы, то тогда проблем особых нет, она будет производиться только в США. В [создании] "Железного купола" в Израиле принимали участие американцы, то есть американцы имеют представление об этой системе. Естественно, когда Трамп обещал разработать этот щит, он представлял, что это и есть проект, который в значительной степени содержит в себе какие-то военно-технические если не трудности, то сложности в разработке, не более того. Здесь особых проблем нет», — объяснил военный эксперт.

Специалист отметил, что в защите такой системой также заинтересованы и европейские государства, в том числе Украина. Однако с покрытием большой площади могут возникнуть проблемы, считает он.

«"Железный купол" хорошо прикрывает объекты. [Необходимо будет] прикрывать такую площадь в миллионы квадратных километров, а площадь Израиля — это всего лишь 8,5 тысячи квадратных миль. Тоже нужно учитывать эффективность "Железного купола" в Израиле, потому что у всех сразу впечатление, что раз он в Израиле хорошо работает, он будет работать везде, в том числе на бескрайних просторах США. Тут много вопросов, я еще раз акцентирую внимание на военно-технической сложности», — сказал Андрей Кошкин.

Потом же надо смотреть уровень. Если «Железный купол» прикрывал [Израиль] от самодельных ракет, которые делали где-то в подземелье, то о чем этот щит будет говорить? Он прикроет от стратегических межконтинентальных баллистических ракет с разделяющейся боевой головкой, изменяющей траекторию полета со стороны Российской Федерации? Вот это вопрос Андрей Кошкин полковник в отставке

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране будут разрабатывать собственный аналог ПРО «Железный купол». «Мы должны немедленно начать строительство новейшего противоракетного щита "Железный купол", который сможет защитить американцев. У нас феноменальные технологии. (…) Я думаю, что Соединенные Штаты имеют на это право», — сказал политик.