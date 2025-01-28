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18:20, 28 января 2025Ценности

Пластический хирург высказался о предполагаемой пластике Ивлеевой

Пластический хирург Денис Агапов опроверг подозрения о пластике груди Ивлеевой
Екатерина Ештокина

Фото: @_agentgirl_

Пластический хирург Денис Агапов высказался о предполагаемой пластике груди российской блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Доктор объяснил причину визуальных изменений груди Ивлеевой на последних фото. Поклонники в комментариях под снимками предположили, что звезда увеличила бюст с помощью хирургического вмешательства.

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«Форма и размер груди у Ивлеевой сильно зависит от массы тела. Как только она немножечко возвращается в нормальную массу тела, то и появляется подкожно-жировая клетчатка, которая составляет порядка 70-80 процентов объема груди. Если пользоваться правильно бельем, то можно создать очень хорошее наполнение верхнего полюса», — опроверг подозрения о пластике звезды Агапов.

В августе 2024 года внешность Ивлеевой раскритиковали в сети словами «это ж надо так измениться». Инфлюэнсерша не делала укладку и продемонстрировала хаотично лежащие волосы темного оттенка.

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