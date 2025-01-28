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21:46, 28 января 2025Бывший СССР

Путин заявил о планах Киева воевать до последнего украинца

Путин заявил, что Киев собирается воевать до последнего украинца
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца. Его слова приводит РИА Новости.

«Честно говоря, мы сразу получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца, вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что переговоры со стороны Украины может вести кто угодно. Он высказался об участниках переговоров. «Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры», — подчеркнул глава государства.

В Кремле также заявляли о готовности Владимира Путина к контакту с президентом США Дональдом Трампом, который высказывал намерение провести встречу с российским лидером по вопросу украинского конфликта немедленно. Представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что в случае если будет согласован разговор двух лидеров, то Москва своевременно предупредит о подобном.

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