Россиянам раскрыли неожиданную пользу мандаринов

Врач Коновалов: Мандарины снижают риск развития катаракты на 64 процента

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли россиянам неожиданную пользу мандаринов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус рассказал, что мандарины содержат вещество под названием гесперидин, которое улучает иммунитет и способствует защите слизистых. «Гесперидин — это пребиотик, прикорм для наших микробов. Мы должны его получать, тогда у них будет счастье и разнообразие», — пояснил иммунолог.

Гандельман, в свою очередь, отметил, что употребление мандаринов снижает риск появления морщин, так как эти фрукты содержат много кремния. «Когда кремния мало в пище, с возрастом кожа становится морщинистой», — объяснил медик. Коновалов также добавил, что мандарины содержат витамин С, который снижает риск развития катаракты на 64 процента.

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