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15:16, 28 января 2025Спорт

Российский хоккеист рассказал об удививших его в США вещах

Хоккеист Низамеев: В России не задумываются о законах и правах, в США по-другому
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthew Fournier / Unsplash

Нападающий Артемий Низамеев, выступающий в американской юниорской лиге USHL за «Трай-Сити», рассказал об удививших его в США вещах. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Низамеев заявил, что в Америке другой менталитет — все добрые и законопослушные. «В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь еще что-то не то, на тебя еще и в суд подадут», — отметил он.

Хоккеист добавил, что ему нравится то, что большинство людей в США горят своей работой. В качестве отрицательной стороны он назвал ресторанную еду, где на гарнир в основном подается картофель.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в двух странах. «Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — поделился он.

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