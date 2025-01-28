Российский хоккеист рассказал об удививших его в США вещах

Хоккеист Низамеев: В России не задумываются о законах и правах, в США по-другому

Нападающий Артемий Низамеев, выступающий в американской юниорской лиге USHL за «Трай-Сити», рассказал об удививших его в США вещах. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Низамеев заявил, что в Америке другой менталитет — все добрые и законопослушные. «В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь еще что-то не то, на тебя еще и в суд подадут», — отметил он.

Хоккеист добавил, что ему нравится то, что большинство людей в США горят своей работой. В качестве отрицательной стороны он назвал ресторанную еду, где на гарнир в основном подается картофель.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян сравнил безопасность в двух странах. «Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — поделился он.