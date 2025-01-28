Тягач переехал сотрудника авиакомпании в аэропорту США

PYOK: Тягач переехал сотрудника American Airlines в аэропорту США

Сотрудник авиакомпании American Airlines попал под тягач в аэропорту города Шарлотт, США. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В момент аварии 27 января аэродромный тягач, предназначенный для буксировки самолетов, двигался задним ходом. Транспортное средство переехало сотрудника службы приема пассажиров, который стоял в слепой зоне, в результате пострадавший не выжил.

«Тело все еще находится там, накрытое простыней. Его пытаются скрыть, окружив место происшествия машинами, а пассажиров просят опускать шторки на иллюминаторах, когда они проезжают рядом. Очень грустно», — рассказал в день происшествия авиационный инсайдер JonNYC.

Ранее в отсеке шасси самолета JetBlue нашли двух человек без признаков жизни. Неизвестно, как они проникли на борт.

