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15:31, 28 января 2025Путешествия

Тягач переехал сотрудника авиакомпании в аэропорту США

PYOK: Тягач переехал сотрудника American Airlines в аэропорту США
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Сотрудник авиакомпании American Airlines попал под тягач в аэропорту города Шарлотт, США. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

В момент аварии 27 января аэродромный тягач, предназначенный для буксировки самолетов, двигался задним ходом. Транспортное средство переехало сотрудника службы приема пассажиров, который стоял в слепой зоне, в результате пострадавший не выжил.

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«Тело все еще находится там, накрытое простыней. Его пытаются скрыть, окружив место происшествия машинами, а пассажиров просят опускать шторки на иллюминаторах, когда они проезжают рядом. Очень грустно», — рассказал в день происшествия авиационный инсайдер JonNYC.

Ранее в отсеке шасси самолета JetBlue нашли двух человек без признаков жизни. Неизвестно, как они проникли на борт.

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