В Госдуме раскрыли желаемую Байденом кандидатуру вместо Путина

Депутат ГД Шеремет: Экс-президент США Байден хотел заменить Путина

Экс-президент США Джо Байден хотел бы заменить президента России Владимира Путина, заявил депутат Госдумы (ГД) Михаил Шеремет в интервью NEWS.ru. Парламентарий раскрыл желаемую Баденом кандидатуру на место Путина.

По словам Шеремета, Байден хотел бы видеть на посту президента России кого-то похожего на единственного президента СССР Михаила Горбачева.

«Он [Байден] понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [президента Украины Владимира] Зеленского, но номер, как говорится, в этот раз не прошел», — обозначил депутат Госдумы.

Шеремет также призвал правоохранительные органы проверить сообщения о возможной причастности Байдена к вероятным попыткам совершить покушение на Путина, о котором стало известно во вторник, 28 января, после заявления американского журналиста Такера Карлсона.

Ранее в Кремле ответили на это заявление. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, спецслужбы принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность граждан и лиц, которые находятся под государственной охраной, и «в первую очередь — главы государства».