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12:12, 28 января 2025Экономика

В Казахстане создадут ядерный кластер

Токаев поручил разработать план создания в Казахстане атомной отрасли
Дмитрий Воронин

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к созданию в республике ядерного кластера. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, кабмину нужно совместно с госфондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли, а на фоне растущего энергодефицита строительство первой АЭС в стране следует ускорить.

«Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны», — сказал Токаев, призвав определить «наиболее подходящие места» для возведения будущих станций. «Вновь подчеркиваю: нашей стране нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие Казахстана окажется под вопросом», — заявил политик.

В октябре прошлого года более 71 процента участников референдума поддержали строительство атомной электростанции в Казахстане.

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