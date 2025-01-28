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11:19, 28 января 2025Спорт

В США зритель на турнире по легкой атлетике погиб от удара молота

В Колорадо зритель на соревнованиях по легкой атлетике погиб от удара молота
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jan Papenfuss / Globallookpress.com

Зритель турнира по легкой атлетике в Университете Колорадо, США, погиб от удара молота. Об этом сообщает CPR.

Во время соревнований по метанию спортсмен неудачно подбросил молот, в результате чего снаряд пробил защитные ограждения и упал на зрителей. Основной удар пришелся на 57-летнего мужчину. На место инцидента вызвали скорую помощь, однако медики не сумели спасти пострадавшего. Известно, что он был отцом одного из атлетов.

«Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», — прокомментировала ситуацию ректор университета Дженнифер Собанет.

Расследование произошедшего продолжается. Представители университета заверили, что прежде ничего подобного на спортивных соревнованиях не происходило.

Ранее сообщалось о кончине 28-летнего российского гандболиста. Воспитанника клуба «Пермские Медведи» Ильи Кожевникова не стало во время прохождения военной службы в зоне спецоперации на Украине.

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