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11:13, 28 января 2025Спорт

Винер обвинили во лжи об ошибке во время операции гимнастки-чемпионки

Винер обвинили во лжи об ошибке во время операции на мениске Крамаренко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Винер

Ирина Винер. Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Главного тренера сборной России Ирину Винер обвинили во лжи об ошибке во время операции гимнастки Лалы Крамаренко. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным источника, операцию чемпионке Европы делал опытный хирург в июле 2024 года в Российском научном центре хирургии имени Петровского. Отмечается, что перед вмешательством спортсменке провели артроскопию, во время которой были обнаружены повреждения обоих рогов мениска.

«В процессе операции выполнили частичную краевую резекцию наружного мениска, то есть передний рог. С задним рогом тоже работали: та часть, которая подвержена вывиху, нестабильна и причиняет спортсмену дискомфорт и болевые ощущения — она была тоже частично резекцирована», — раскрыл подробности неназванный источник.

Подчеркивается, что реабилитация шла планово, а у самой Крамаренко претензий к врачам нет. Однако гимнастка планирует пройти независимое обследование.

Ранее Винер рассказала, что Крамаренко по ошибке удалили здоровую часть мениска. Называть фамилии врачей и клинику, где проводилась операция, тренер не стала.

20-летняя Крамаренко — член сборной России по художественной гимнастике. Она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете.

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