Захарова описала приостановку обучения украинских медиков в Латвии словом на букву «п»

Захарова прокомментировала приостановку обучения украинских медиков в Латвии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом о целях обретения Латвией независимости. Так дипломат прокомментировала в своем Telegram-канале приостановку обучения украинских медиков в прибалтийской республике.

«Какое-то слово крутится в голове на букву "п", точно характеризующее ситуацию. Вспомнила! Принципиальность.

Вопрос к латвийскому режиму: вы независимость обрели, чтобы впасть в рабство?» — написала Захарова.

28 января стало известно, что в Латвии медицинский реабилитационный центр «Вайвари» приостановил обучение украинских специалистов. Причиной этого стал указ президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи иностранным государствам на 90 дней.