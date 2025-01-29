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12:26, 29 января 2025Россия

В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

Депутат Чепа назвал попытку ВСУ атаковать Смоленскую АЭС агонией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Смоленскую атомную электростанцию (АЭС) является результатом агонии, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Самое главное: АЭС работает в штатном режиме, были пресечены все эти действия, [противовоздушная оборона] ПВО надежно сработала. Попытки провести террористический акт, даже не межгосударственный, а экологический, который мог бы повлиять на все окружающие страны, в том числе и на Украину, говорит о том, что, по сути дела, это агония руководства Украины, которое не контролирует ни себя, ни свои действия и не понимает, к каким последствиям в дальнейшем их сопротивление может привести», — отреагировал депутат.

В ночь на среду, 29 января, ВСУ пытались атаковать Смоленскую область. Как сообщал губернатор Василий Анохин, украинские беспилотники пытались ударить по объекту ядерной энергетики. В различных районах массированной атаке дронов подверглись и гражданские объекты. Впоследствии председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов уточнил, что под объектом ядерной энергетики подразумевается Смоленская АЭС.

По информации Минобороны, за ночь 29 января над Смоленской областью сбили 11 беспилотников. Всего над девятью регионами России удалось перехватить свыше сотни БПЛА.

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