Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова доставили на заседание суда по делу о растрате

Экс-замминистра обороны Иванова доставили на заседание суда по делу о растрате

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова привезли в Хамовнический суд Москвы на заседание по делу о растрате. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванова и Антона Филатова доставили в суд из СИЗО на автозаке. Их встречал кинолог со служебной собакой.

В ходе заседания определится дата рассмотрения дела по существу. Также суд решит, пройдет ли рассмотрение дела Иванова в закрытом или открытом режиме.

23 января Следственный комитет России изъял в доме Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.