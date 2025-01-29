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15:02, 29 января 2025Россия

В России ответили на сообщения о желании властей Сирии получить компенсации от Москвы

Чепа: слова о просьбе Сирии компенсаций от РФ могли быть вырваны из контекста
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Информация о требовании властей Сирии получить от России компенсацию «для восстановления доверия» могла быть вырвана из контекста, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответил на соответствующие сообщения СМИ о желании Дамаска взыскать с Москвы компенсации.

Ранее сирийское агентство Sana сообщило, что новые власти Сирии попросили у России компенсации «для восстановления доверия» во время первого с момента падения режима экс-президента страны Башара Асада визита российской делегации.

«Сегодня возвращается делегация из Сирии, и я думаю, что там все переговоры носили более глубокий характер. Думаю, что вот эта информация вычленена из общего контекста договоренностей, которые есть. Сирийские власти, как мы видим, заинтересованы в продолжении контактов, присутствии России в том или ином виде в Сирии. Как это будет осуществляться, это вопрос дальнейших переговоров», — подчеркнул Чепа.

Я думаю, что будет найден консенсус, (...) и вопрос гораздо глубже

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

28 января российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым прибыла в Дамаск. Это стало первым визитом представителей РФ в Сирию после ухода с должности президента Башара Асада.

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