Пилот «Формулы-1» Хэмилтон разбил болид Ferrari во время предсезонных тестов

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон разбил болид Ferrari. Об этом сообщает Motorsport.

По информации источника, инцидент произошел во время предсезонных тестов в Барселоне. Болид получил повреждения подвески и аэродинамических элементов кузова. 40-летний гонщик в аварии не пострадал.

Хэмилтон присоединился к Ferrari 1 января. Накануне истек его контракт с Mercedes, за который он выступал с 2013 года.

Хэмилтон — семикратный чемпион «Формулы-1». Шесть титулов он взял в составе Mercedes, еще один — с McLaren.