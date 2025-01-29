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16:50, 29 января 2025Экономика

В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

Бесплатные земельные участки в Крыму подготовлены для 4,4 тыс. бойцов СВО
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Для участников специальной военной операции (СВО) подготовлено уже более 4,4 тысячи бесплатных земельных участков в Крыму. О мерах поддержки военнослужащих в своем Telegram-канале отчитался председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

«После принятия соответствующего закона для наших Защитников сформировано 4419 земельных участков в границах семи земельных массивов на территориях Лесновского, Молочненского и Штормовского поселений Сакского района, Окуневского поселения Черноморского района, Семисотского поселения Ленинского района», — говорится на странице чиновника. Также в рамках программы участникам СВО будет безвозмездно предоставлена земля на территории Николаевского поселения Симферопольского района. Как ранее упоминалось в заявлении, на текущий момент бойцам передано 2,5 тысячи участков. Как уточняется, 1,6 тысячи из них были переданы в собственность в 2024 году.

С сентября прошлого года бесплатные земельные участки распределяются вне зависимости от прописки. Прежде такая возможность была доступна лишь служащим, прописанным в регионе. На получение земли от государства могут претендовать также многодетные семьи — в рамках федеральных программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар». Последнюю с недавних пор предлагают расширить на Урал и ХМАО.

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