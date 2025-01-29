На Украине мужчину мобилизовали во время переоформления отсрочки

«Страна.ua»: в Запорожье мобилизовали мужчину при переоформлении отсрочки

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) мобилизовали мужчину в Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время переоформления отсрочки. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

По данным издания, инцидент произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Мужчину задержали в маршрутке для проверки документов. Он предоставил справку, освобождающую от призыва до 7 февраля в связи с переоформлением отсрочки. Однако работники ТЦК проигнорировали документ.

Ранее стало известно, что в Одессе мобилизовали слабовидящего мужчину. Гражданина задержали во время выгула собаки и сразу же отправили в учебный центр ВСУ.

Также сообщалось, что в Харьковской области украинские власти незаконно мобилизуют подростков. По словам матери одного из несовершеннолетних, ее ребенок был насильно похищен без документов военкомами и увезен в учебный лагерь в районе Чугуева.