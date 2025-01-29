На Западе рассказали о поставках Израилем захваченного у «Хезболлы» оружия на Украину

MWM: Израиль начал поставки захваченного у «Хезболлы» оружия на Украину

Израиль начал поставки захваченного у ливанской группировки «Хезболла» оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

Отмечается, что США и другие страны Запада надавили на Израиль для отправки оружия из крупных тайников «Хезболлы» украинским военным.

По словам ряда западных источников, поставки уже начались. Американские военно-транспортные самолеты Boeing C-17 Globemaster III использовались для доставки самолетов с израильской авиабазы Хацерим в польский город Жешув, который является ключевым логистическим узлом для поставок помощи из западных стран на Украину.

По данным издания, захваченное вооружение включает значительные запасы современных противотанковых управляемых ракет (ПТУР), реактивных противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов РПГ-29 и переносных зенитно-ракетных комплексов «Стрела-2».

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что Тель-Авив планирует передать Киеву оружие российского производства. Украинское дипломатическое ведомство утверждало, что 21 января украинский посол Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель, которая предложила передать Киеву захваченное Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) оружие.

В Израиле опровергли это заявление. По данным канала Kan, замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с Евгением Корнийчуком не предлагала этого, а говорила о передаче оружия еще до назначения на должность в ноябре 2024 года. Дипломат в частном порядке выдвинула законопроект с соответствующим предложением, однако после вступления на свой пост отозвала подпись.