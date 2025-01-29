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16:43, 29 января 2025Экономика

Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

Минпромторг: Автомобиль «Москвич 3» вошел в программу льготного автокредитования
Кирилл Луцюк

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В программу льготного автокредитования Минпромторга России вошел автомобиль «Москвич 3». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В то же время в ней не оказалось автомобилей китайского бренда Haval.

Как напомнили в министерстве, под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания до двух миллионов рублей, набирающие не менее 2000 баллов за локализацию. К настоящему времени это относится к LADA, ВИС, УАЗ, «Москвич 3», ГАЗ.

Ранее стало известно, что в 2024 году суммарные объемы выдач автокредитов в России выросли в полтора раза в сравнении с 2023-м годом и дошли до отметки примерно в 2,3 триллиона рублей.

По прогнозам пик удорожания данного вида займов, выпадет на первую половину 2025 года, когда ставки могут превысить 30 процентов.

В декабре 2024 года средний размер автокредита в России снизился до 1,28 миллиона рублей, сократившись по сравнению с ноябрем на 1,4 процента.

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