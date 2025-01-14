Выдачи одного вида кредитов в России взлетели

ВТБ: Объемы выдач автокредитов в России выросли в полтора раза в 2024 году

По итогам 2024 года суммарные объемы выдач автокредитов в России увеличились в полтора раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки примерно в 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

Аналитики отметили, что в прошлом году автокредитование стало единственным сегментом розничного рынка, в котором был зафиксирован рост объемов выдач. Эксперты связали подобную динамику в том числе с отложенным с 2022 года спросом россиян.

На высокую потребительскую активность россиян в сегменте автокредитования, добавили они, также оказало влияние резкое повышение утильсбора на ввозимые в страну машины. Этот фактор привел к заметному росту стоимости импортных авто. С учетом данного обстоятельства граждане стремились приобрести новые автомобили в кредит заранее, до изменения розничных цен, заключили в ВТБ.

В начале октября 2024 года российские власти подняли утильсбор на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик импортируемых машин. С 1 января 2025 года тарифы увеличили еще на 10-20 процентов.

Ожидается, что вплоть до 2030 года планку будут поднимать на аналогичную величину. Эти меры, по задумке властей, должны защитить российских производителей от тотальной экспансии китайских автомобильных брендов. На этом фоне, как утверждала газета «Коммерсантъ», розничная стоимость новых машин в РФ с начала января поднялась на 5-10 процентов.