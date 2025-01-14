Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 14 января 2025Экономика

Выдачи одного вида кредитов в России взлетели

ВТБ: Объемы выдач автокредитов в России выросли в полтора раза в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года суммарные объемы выдач автокредитов в России увеличились в полтора раза в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки примерно в 2,3 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

Аналитики отметили, что в прошлом году автокредитование стало единственным сегментом розничного рынка, в котором был зафиксирован рост объемов выдач. Эксперты связали подобную динамику в том числе с отложенным с 2022 года спросом россиян.

На высокую потребительскую активность россиян в сегменте автокредитования, добавили они, также оказало влияние резкое повышение утильсбора на ввозимые в страну машины. Этот фактор привел к заметному росту стоимости импортных авто. С учетом данного обстоятельства граждане стремились приобрести новые автомобили в кредит заранее, до изменения розничных цен, заключили в ВТБ.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Рост акцизов на топливо, увеличение утильсбора и новые штрафы. Какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году
Рост акцизов на топливо, увеличение утильсбора и новые штрафы. Какие изменения ждут автомобилистов в 2025 году
1 января 2025

В начале октября 2024 года российские власти подняли утильсбор на 70-85 процентов в зависимости от технических характеристик импортируемых машин. С 1 января 2025 года тарифы увеличили еще на 10-20 процентов.

Ожидается, что вплоть до 2030 года планку будут поднимать на аналогичную величину. Эти меры, по задумке властей, должны защитить российских производителей от тотальной экспансии китайских автомобильных брендов. На этом фоне, как утверждала газета «Коммерсантъ», розничная стоимость новых машин в РФ с начала января поднялась на 5-10 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Россияне массово устремились в Африку

      Нурмагомедов сравнил тренерскую карьеру с головной болью

      Лавров стукнул ручкой по микрофону

      Россиянка доверилась мошенникам и потеряла жилье

      Лавров сравнил ущерб от пожаров в США с расходами на Украину

      Пытавшегося отравить работников ОПК под Ярославлем украинского агента курировали в РДК

      Волочкова объяснила тяжелую жизнь богачей

      В России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак

      В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше