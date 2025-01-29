Образ Махачева перед боем против Мойкано оценили в 2,5 миллиона рублей

Образ Махачева перед боем против Мойкано стоил порядка 2,5 миллиона рублей

Образ российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева перед поединком против бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 оценили в 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет Sport 24, ссылаясь на оценки пользователей социальных сетей.

Махачев появился на публике на турнире в Лос-Анджелесе в очках Louis Vuitton за 850 долларов, а также одежде от Loro Piana. Джемпер оценивается в 2800 долларов, футболка — в 2000 долларов, а брюки — в 3350 долларов. Также на российском чемпионе были часы Rolex GMT-Master II, которые можно купить за 15-17 тысяч долларов.

Таким образом, совокупная стоимость образа Махачева составляет примерно 9350 долларов. В пересчете на рубли это около 2,5 миллиона.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано в первом раунде удушающим приемом. Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.