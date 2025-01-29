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14:11, 29 января 2025Спорт

Образ Махачева перед боем против Мойкано оценили в 2,5 миллиона рублей

Образ Махачева перед боем против Мойкано стоил порядка 2,5 миллиона рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images

Образ российского бойца смешанных единоборств (ММА) Ислама Махачева перед поединком против бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 оценили в 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет Sport 24, ссылаясь на оценки пользователей социальных сетей.

Махачев появился на публике на турнире в Лос-Анджелесе в очках Louis Vuitton за 850 долларов, а также одежде от Loro Piana. Джемпер оценивается в 2800 долларов, футболка — в 2000 долларов, а брюки — в 3350 долларов. Также на российском чемпионе были часы Rolex GMT-Master II, которые можно купить за 15-17 тысяч долларов.

Таким образом, совокупная стоимость образа Махачева составляет примерно 9350 долларов. В пересчете на рубли это около 2,5 миллиона.

19 января Махачев в рекордный четвертый раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин одержал победу над бразильцем Ренато Мойкано в первом раунде удушающим приемом. Всего в активе Махачева 27 побед при единственном поражении в MMA.

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