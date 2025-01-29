Олимпийская чемпионка по теннису сравнила Джоковича и Роналду

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина сравнила Джоковича с Роналду

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина сравнила Новака Джоковича с Криштиану Роналду. Об этом пишет Metaratings.

«Как Джокович держит себя в этой форме — из действующих так не может никто. Я знаю только Криштиану Роналду, который тоже живет в таком ритме и режиме. У Новака правильное питание и восстановление, за счет этого он стал величайшим теннисистом, который выиграл наибольшее количество Больших шлемов», — заявила Веснина.

24 января Джокович снялся с полуфинала Australian Open против немца Александра Зверева из-за травмы. Серб принял решение не продолжать борьбу после того, как проиграл первый сет на тай-брейке. «Если бы я выиграл первую партию, возможно, попробовал бы сыграть еще несколько геймов, не знаю. Становилось все хуже и хуже. Это разрыв мышцы», — заявил Джокович.

Джокович за карьеру выиграл 24 турнира Большого шлема. Ни одному теннисисту в истории не удавалось подобное. Ближайший преследователь Джоковича испанец Рафаэль Надаль, который уже завершил профессиональные выступления, стал победителем 22 турниров Больших шлемов.