Педагогов российского детсада в возмутивших родителей обтягивающих костюмах сняли на видео

Shot: На Кубани родителей возмутили переодетые в Человека-паука воспитательницы

На Кубани родителей воспитанников одного из детских садов Краснодара возмутили педагоги, которые переоделись в костюмы Человека-паука для утренника. Видео с праздника опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как воспитательницы в одинаковых обтягивающих костюмах западного супергероя развлекают детей.

Как рассказала журналистам директор детского сада, в учреждении есть дополнительная услуга аниматоров на день рождения. По ее словам, обычно родители именинников выбирают костюмы близких россиянам персонажей. В этот раз клиенты дошкольного учреждения выбрали западных супергероев.

Ранее жительница Салехарда застала воспитателей детского сада за застольем во время тихого часа. По словам россиянки, когда она пришла за дочерью, то заметила на столе закуску и спиртные напитки.