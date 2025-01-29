Браузер в Windows 11 получил защиту от псевдовирусов

В браузер Edge для Windows 11 добавили защиту от псевдовирусов

Американская корпорация Microsoft добавила в браузер Edge защиту от поддельных вредоносных программ. На это обратило внимание издание XDA.

Поддельные вредоносные программы или сайты убеждают пользователей, что их компьютер был взломан или заражен вирусом, призывая заплатить деньги за «разблокировку». Представители Microsoft заявили, что добавили в фирменный браузер Windows 11 блокиратор атак типа Scareware, который определяет и обезвреживает опасные программы.

В компании рассказали, что защитная система построена на основе машинного обучения. Она постоянно анализирует сетевой трафик и поведение различных скриптов и программ. По словам инженеров, новая опция предупреждает от атак типа Scareware, фиксируя и отключая опасные скрипты на веб-сайтах.

«Блокировщик Scareware добавляет первую линию обороны, чтобы защитить пользователей, подвергшихся новому виду мошенничества», — заметили в корпорации. Также специалисты Microsoft подчеркнули, что браузер Edge в том числе не позволяет вирусам активировать полноэкранный режим и обратили внимание, что система работает локально на устройстве. В заключении в Microsoft призвали пользователей помочь протестировать новый блокиратор.

В конце января инженеры корпорации Microsoft добавили в бета-версию Windows 11 новый способ обмена файлами путем перетаскивания документов. Специалисты сравнили новый инструмент обмена документами с таковым в мобильных операционных системах (ОС) iOS и Android.