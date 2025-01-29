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17:25, 29 января 2025Наука и техника

Российский «Адъютант» впервые применили для испытаний системы ПВО корабля

Глава ИЭМЗ Зиятдинов: Комплекс «Адъютант» применили для испытаний ПВО корабля
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Георгий Поветкин/ТАСС

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс (УМТК) «Адъютант» впервые применили для испытания корабельной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на гендиректора Ижевского электромеханического завода (ИЭМЗ) «Купол» Фанила Зиятдинова сообщает ТАСС.

В ходе испытаний УМТК выступил имитатором противолодочной крылатой ракеты. «Система противовоздушной обороны одного из кораблей Военно-морского флота обнаружила и уничтожила мишень, что стало первым полномасштабным применением УМТК "Адъютант" над морем», — сказал глава предприятия.

В феврале Зиятдинов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил, что в России начали серийное производство УМТК «Адъютант» для испытаний зенитных ракетных комплексов при помощи летающих мишеней.

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