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03:33, 29 января 2025Из жизни

Скорпион пять раз ужалил звезду Netflix в промежность

В Колумбии скорпион забрался в штаны актеру Рафаэлю Зеа и укусил его пять раз
Никита Савин
Никита Савин
Рафаэль Зиа

Рафаэль Зиа. Фото: @rafazea

В Колумбии скорпион пять раз ужалил звезду сериала Netflix «Сто лет одиночества» в двух сантиметров от яичек. Об этом пишет What's the Jam.

Пострадал известный колумбийский актер Рафаэль Зеа, который сыграл в сериале доктора Алирио Норегу. Паукообразное членистоногое напало на него во время съемок первой сцены. «В ночь, когда я стал частью "Ста дней одиночества", скорпион ужалил меня пять раз в двух сантиметрах от яичек (…) Съемки остановили, некоторые испугались, а я был "в восторге" от боли. Другие нервно смеялись», — поделилась 46-летний актер воспоминаниями о случившемся.

Зеа рассказал, что первая сцена снималась в лесу, и скорпион заполз ему в брюки. После первого укуса в промежность актер подумал, что это муравей, и продолжил съемки. Однако вскоре боль усилилась и Зеа был вынужден снять брюки. Тогда-то и выяснилось, что виновником происшествия был маленький скорпион. Он успел укусить актера еще четыре раза, прежде чем был изгнан из штанов.

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По словам Зеа, лечившая его медсестра очень переживала и постоянно спрашивала, не испытывает ли он боли или покалывания в области гениталий. Продюсеры заявили, что отменят съемки и отвезут актера в больницу. «Я успокоил их и сказал, что все в порядке, а мои яйца чувствуют себя лучше, чем когда-либо», — пошутил Зеа.

В июне 2024 года сообщалось, что акула откусила ногу и руку актеру из «Пиратов Карибского моря». Хищная рыба набросилась на серфера Тамайо Перри, который сыграл в знаменитом фильме эпизодическую роль.

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