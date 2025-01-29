Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
4:1
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:2
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:1
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
73:50
Завершен
МБА-МАИ
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
0:4
Завершен
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
1:3
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
10:46, 29 января 2025Спорт

Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

Московский «Локомотив» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Московский «Локомотив» стал самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

За 2024-й из состава «Локомотива» на наличие в организме запрещенных препаратов были проверены десять футболистов. Дмитрий Баринов и Илья Лантратов — по два раза, Алексей Батраков, Евгений Морозов, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Воробьев и перешедший в «Зенит» Максим Глушенков — по одному.

Второе место по количеству допинг-тестов заняли «Краснодар» и «Зенит». В 2024 году у них проверили по семь игроков.
По шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо».

Ранее стало известно, что самым проверяемым на допинг футболистом РПЛ в 2024 году оказался нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) трижды брало его допинг-пробы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы вступим в интересный период». В Турции посчитали, что слова Путина запустят на Западе обсуждение легитимности Зеленского

      Матвиенко сообщила о встрече с Путиным

      Российский губернатор сообщил о страшной трагедии в регионе

      Германия задумалась об отказе от ветряных электростанций

      В Курской области начали составлять открытый список пропавших без вести жителей

      ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское»

      Захарова прокомментировала закрытие российской экспозиции в Освенциме

      Пленный боец ВСУ рассказал об угрозе командира за отказ выполнять приказ

      В Белоруссии заявили о пике отношений между Минском и Москвой

      Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше