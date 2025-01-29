Стал известен самый проверяемый на допинг клуб РПЛ

Московский «Локомотив» стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ

Московский «Локомотив» стал самым проверяемым на допинг клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

За 2024-й из состава «Локомотива» на наличие в организме запрещенных препаратов были проверены десять футболистов. Дмитрий Баринов и Илья Лантратов — по два раза, Алексей Батраков, Евгений Морозов, Артем Карпукас, Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов, Дмитрий Воробьев и перешедший в «Зенит» Максим Глушенков — по одному.

Второе место по количеству допинг-тестов заняли «Краснодар» и «Зенит». В 2024 году у них проверили по семь игроков.

По шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо».

Ранее стало известно, что самым проверяемым на допинг футболистом РПЛ в 2024 году оказался нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) трижды брало его допинг-пробы.