Цены на газ в Европе превысили 550 долларов впервые с ноября 2023 года

Цена газа в Европе превысила $550 впервые с 15 ноября 2023 года

Цена газа в Европе превысила 550 долларов за тысячу кубометров впервые с ноября 2023 года на фоне быстрого истощения запасов в хранилищах и неопределенности в отношении поставок. Об этом 29 января свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В частности, стоимость фьючерса на февраль на хабе TTF в Нидерландах в 17:00 (20:00 по московскому времени) составила 51,49 евро за Мвт/ч, или около 554,7 доллара за одну тысячу кубических метров. Рост цены в течение торгового дня составил около 6,8 процента.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к одновременному отказу от газа из России и снижению цен. По словам политика, указанные цели станут главными в новом плане, который будет представлен в феврале.

В начале января депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн предупредил, что уже в январе 2025 года в Западной Европе могут серьезно вырасти цены на газ. Он пояснил, что это произойдет из-за прекращения поставок российского газа через Украину.