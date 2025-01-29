В Минобороны сообщили о продолжающейся атаке ВСУ на российский регион

В небе над Белгородской областью сбили два беспилотника. О продолжающейся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сообщили в Минобороны России (МО РФ).
По данным оборонного ведомства, Украина совершила атаку около 15:10 мск — российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.
Ночью ВСУ атаковали Россию с помощью 104 беспилотников. Большую часть из них сбили над Курской областью — 47. Еще четыре дрона сбили над Белгородской областью.
Днем в среду, 29 января, в Минздраве России сообщили о прицельном ударе украинским дроном по машине бригады скорой помощи под Белгородом. В результате автомобиль и находящееся внутри оборудование получили серьезные повреждения. Сами сотрудники бригады не пострадали.
ВСУ также атаковали жилой дом в российском регионе с матерью и ребенком внутри — они не выжили.