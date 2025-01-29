Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 29 января 2025Россия

В Минобороны сообщили о продолжающейся атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: В небе над Белгородской областью сбили два беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В небе над Белгородской областью сбили два беспилотника. О продолжающейся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский регион сообщили в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, Украина совершила атаку около 15:10 мск — российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ночью ВСУ атаковали Россию с помощью 104 беспилотников. Большую часть из них сбили над Курской областью — 47. Еще четыре дрона сбили над Белгородской областью.

Днем в среду, 29 января, в Минздраве России сообщили о прицельном ударе украинским дроном по машине бригады скорой помощи под Белгородом. В результате автомобиль и находящееся внутри оборудование получили серьезные повреждения. Сами сотрудники бригады не пострадали.

ВСУ также атаковали жилой дом в российском регионе с матерью и ребенком внутри — они не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули массовые протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

      В Крыму отчитались о выделении земли участникам спецоперации

      Мужчина прожил 120 дней под водой и побил рекорд

      Безработный россиянин изнасиловал двух односельчанок и попал под статью

      Имущество сына Порошенко арестовали из-за уклонения от службы

      Обнародован список вошедших в программу льготного автокредитования

      Российская путешественница объяснила популярность секс-туров среди соотечественников

      Финляндия нашла выход из лесопромышленного кризиса

      В Москве курьер украл цифры этажа и квартир в элитном ЖК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше