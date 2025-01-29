В России подсчитали средний размер займа до зарплаты

НБКИ: Средний размер размер микрозайма в России вырос до 10,41 тысячи рублей

В декабре 2024 года средний размер микрокредита, или займа до зарплаты, увеличился на 2,5 процента, до 10,41 тысячи рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В ноябре средняя величина такой ссуды составляла 10,15 тысячи рублей.

Если же сравнивать с аналогичным месяцем 2023 года, то увеличение оценивается уже в 8,4 процента. В декабре 2023 года речь шла о 9,56 тысячи рублей.

Самые большие размеры микрокредитов отмечены в Москве (13 тысяч рублей), Ростовской области (12,02 тысячи), Санкт-Петербурге (11,66 тысячи), а также в Московской (11,53 тысячи) и Нижегородской (11,19 тысячи) областях.

Ранее сообщалось, что российские МФО начали заманивать клиентов, предлагая им так называемые беспроцентные займы, которые на самом деле отличаются очень высокими процентными ставками.

Известно также, что за десять месяцев 2024 года в структуре выданных микрозаймов до 41,4 процента выросла доля заемщиков младше 30 лет.