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22:16, 29 января 2025Россия

В российском городе мужчина провалился в вентиляционную шахту

В Петербурге сотрудники МЧС спасли провалившегося в вентиляционную шахту мужчину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Мужчина провалился в вентиляционную шахту в Санкт-Петербурге, спасателям удалось его вытащить. Об этом 29 января сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в многоэтажном доме на Богатырском проспекте. Сотрудники МЧС проделали технологическое отверстие на уровне третьего этажа, после чего извлекли и передали россиянина врачам.

До этого школьница провалилась в вентиляционную шахту заброшенного здания в Москве. По данным столичной прокуратуры, это произошло на Давыдковской улице. Группа несовершеннолетних проникла на строительный объект, и через некоторое время 15-летняя девушка упала в шахту.

Ранее житель Башкирии пробил стену в квартире, чтобы спасти кота, который упал в вентиляционную шахту. Отмечается, что в конце декабря прошлого года жильцы многоэтажного дома в Уфе стали периодически слышать мяуканье из-за стены. Изначально им казалось, что кот находится в подъезде, но позже житель дома услышал звуки за стеной в ванной комнате.

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