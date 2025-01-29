В российском регионе нашли туалет-аквариум

В спорткомплексе в Кировской области оборудовали прозрачный туалет

В спорткомплексе в Кировской области установили прозрачный туалет. Внимание на ситуацию в российском регионе обратило издание «Подъем».

Речь идет о новом спорткомплексе в микрорайоне Озерки, построенном в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни». Сдача объекта изначально была запланирована на лето 2024 года, однако разрешительные документы подписали лишь несколько дней назад.

Депутат заксобрания региона Альберт Бикалюк в разговоре с журналистами сообщил, что проверил, как идет ремонт, и был удивлен тем, что увидел. На сделанных им записях видно, что душевая и туалет находятся за полностью прозрачным окном и стеклянной дверью, так что все, что там происходит, можно наблюдать как с улицы, так и стоя перед уборной или душевой.

«Когда я вчера там был, со мною был прораб. Я ему этот вопрос задал: ребят, вы че наделали такое? Он ответил, что они работают по проекту, что начальники были с огромными проектами, бумаги раскладывали, смотрели, все всем довольны. А я говорю, что не представляю туалет в виде аквариума. Ну вроде у нас традиционные семейные ценности пропагандируются государством. Туалет с двух сторон прозрачен, так там еще и перекрытия нет. Перекрытие не доходит до стекла на толщину профиля, 15 сантиметров. И все, что вы делаете в туалете, слышно на первом этаже. Я вчера очень долго смеялся, а потом мне стало очень грустно», — поделился впечатлениями депутат.

В администрации Кировской области заявили, что многоступенчатый процесс ввода спорткомплекса в эксплуатацию завершен лишь наполовину. Ее представитель уточнил, что в данный момент подрядчик за свой счет выполняет работы, которые не вошли в проект, но важны для того, чтобы пройти процедуру лицензирования, а также убирает визуальные дефекты.

Ранее в январе стало известно, что в читинской школе заметили камеры видеонаблюдения в раздевалках для девочек и мальчиков.