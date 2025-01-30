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17:57, 30 января 2025Спорт

14-летний российский шахматист прокомментировал победу над Карлсеном

14-летний шахматист Ахмедов о победе над Карлсеном: Обыграл кумира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

14-летний российский шахматист Давид Ахмедов прокомментировал победу над 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянин назвал норвежца своим кумиром. «Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч», — заявил Ахмедов.

Ахмедов победил Карлсена 28 января. Соперники встретились во втором туре турнира, игравший черными норвежец сдался на 56-м ходу.

Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ахмедов не входит в топ-100 лучших игроков мира.

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