14-летний российский шахматист прокомментировал победу над Карлсеном

14-летний шахматист Ахмедов о победе над Карлсеном: Обыграл кумира

14-летний российский шахматист Давид Ахмедов прокомментировал победу над 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном в рамках онлайн-турнира «Титульный вторник». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Россиянин назвал норвежца своим кумиром. «Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч», — заявил Ахмедов.

Ахмедов победил Карлсена 28 января. Соперники встретились во втором туре турнира, игравший черными норвежец сдался на 56-м ходу.

Карлсен возглавляет рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Ахмедов не входит в топ-100 лучших игроков мира.