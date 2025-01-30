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НХЛ — регулярный чемпионат
15:03, 30 января 2025Спорт

Агент Овечкина заявил о желании хоккеиста сыграть на Олимпиаде-2026

Агент Овечкина Чистяков рассказал о желании хоккеиста сыграть на Олимпиаде-2026
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Bob Frid / Imagn Images / Reuters

Агент Александра Овечкина Глеб Чистяков рассказал о желании хоккеиста сыграть на Олимпиаде-2026. Слова Чистякова приводит Telegram-канал Alex Ovechkin.

«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде? Пока здесь больше вопросов», — заявил агент игрока.

Ранее Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила прогноз даты рекорда Овечкина по количеству шайб в регулярных чемпионатах. Новой датой названо 16 апреля 2025 года. В этот день «Вашингтон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс». Ранее датой обновления рекорда называли 11 апреля, когда столичная команда встретится с «Каролиной Харрикейнз».

39-летний Овечкин занимает второе место в истории по количеству шайб (875) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю канадца Уэйна Гретцки составляет 19 голов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Лос-Анджелесе. Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Вопрос участия команды в Олимпийских играх-2026 остается открытым. Впервые ограничения были введены в феврале 2022-го.

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