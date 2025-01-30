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17:54, 30 января 2025Россия

Автобус переехал выпавшую из салона россиянку

В Ростове-на-Дону автобус переехал ногу выпавшей из салона пассажирке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Ростове-на-Дону автобус переехал ногу пассажирке, которая выпала из салона. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что все произошло на проспекте Стачки. Женщина после попадания под колеса общественного транспорта была госпитализирована. О ее состоянии данных не приводилось.

В ростовском следкоме заверили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого стало известно, что в Челябинске трамвай на скорости врезался в двух людей. Пострадавших оказали необходимую медицинскую помощь. Одним из раненых оказался 14-летний школьник.

Еще раньше в Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги.

ЖЗЛ
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