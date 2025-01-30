Автобус переехал выпавшую из салона россиянку

В Ростове-на-Дону автобус переехал ногу выпавшей из салона пассажирке

В Ростове-на-Дону автобус переехал ногу пассажирке, которая выпала из салона. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что все произошло на проспекте Стачки. Женщина после попадания под колеса общественного транспорта была госпитализирована. О ее состоянии данных не приводилось.

В ростовском следкоме заверили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого стало известно, что в Челябинске трамвай на скорости врезался в двух людей. Пострадавших оказали необходимую медицинскую помощь. Одним из раненых оказался 14-летний школьник.

Еще раньше в Магнитогорске 71-летней женщине трамваем отрезало ноги.