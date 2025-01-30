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00:30, 30 января 2025Из жизни

Человек попал в измельчитель дерева

В США измельчитель дерева втянул выходца из Мексики
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ungvar / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида в измельчитель дерева втянуло человека. Об этом сообщает телестанция KTUL.

Инцидент произошел, когда компания Carlton Tree Service, занимающаяся стрижкой деревьев, работала на территории здания муниципалитета и полицейского департамента. Выходец из Мексики, который был одним из ее подрядчиков, попал в работающий механизм.

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Другие работники, городские служащие и сотрудники полиции бросились на помощь, но не смогли его спасти. Его голова скрылась в измельчителе у них на глазах.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Колорадо устроился на работу и на первой же смене получил тяжелую производственную травму: он потерял обе ноги. Хотя он звал на помощь, но коллеги его не слышали: мешали наушники для защиты от шума, которые они носили.

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