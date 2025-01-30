Актриса Елизавета Арзамасова снялась в купальнике с принтом в бассейне

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова снялась в откровенном образе на отдыхе на острове Маврикий. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале, который насчитывает 22,3 тысячи подписчиков.

29-летняя звезда, сыгравшая роль Галины Сергеевны Васнецовой в сериале «Папины дочки», предстала на размещенном снимке в бассейне. Она надела слитный белый купальник с принтом и на широких бретелях. Знаменитость также дополнила образ соломенной шляпой, массивными серьгами и солнцезащитными очками.

Ранее в январе Елизавета Арзамасова снялась в купальнике спустя пять месяцев после родов. Она позировала в белом плавательном костюме с глубоким декольте.