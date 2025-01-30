Тарасова отреагировала на сообщения о фигуристах на борту разбившегося в США самолета

Тарасова призвала дождаться список находившихся в упавшем самолете фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла гибель фигуристов Аннабель Морозов и Энтони Пономаренко в авиакатастрофе в США. Так в беседе с «Лентой.ру» она отреагировала на сообщения о нахождении российских спортсменов на борту разбившегося в Вашингтоне самолета.

«Мы не знаем точно, кто там был. Я знаю, что Пономаренко дома. Он не был на этом самолете. Хотя его фамилия есть. Аннабель Морозов тоже дома. Больше я никому не звонила. Я просто не могу даже разговаривать. Потому что я всех очень хорошо знала», — рассказала Тарасова.

Заслуженный тренер СССР добавила, что с советской фигуристкой Инной Волянской, которая, по последним данным, находилась в самолете, она была знакома с самого детства.

На борту пассажирского самолета American Airlines, который столкнулся с военным вертолетом в США, могли находиться представители российской школы фигурного катания. В настоящий момент дипломаты РФ проверяют эти сведения. Предполагается, что спортсмены возвращались из Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию.

Американский фигурист Джон Маравилла рассказал, что на борту упавшего в США самолета находились не менее 14 фигуристов, не считая тренеров.

