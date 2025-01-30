Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 30 января 2025Силовые структуры

«Фонбет» подал в суд на задержанного за дачу взятки гендиректора

«Фонбет» потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Букмекерская компания «Фонбет» в четверг, 30 января, подала иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы в отношении генерального директора Сергея Анохина, сообщает Baza. По данным источника, с главы «Фонбета» требуют взыскать 100 миллионов рублей за то, что он «опозорил» компанию, будучи ее руководителем.

Уточняется, что регистрация самого иска обошлась более чем в 1 миллион рублей — столько стоила госпошлина.

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — говорится в предоставленном «Ленте.ру» комментарии.

Несмотря на то что накануне компания заявляла, что Анохин уволился с должности гендиректора еще до задержания, поступивший в редакцию комментарий противоречит этому заявлению. Так, исходя из предоставленных данных, задержанный пытался дать взятку, будучи главой компании. Это на суде подтвердил и сам Анохин, пишет РИА Новости.

Анохина задержали 29 января при передаче силовику взятки в размере 60 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиарда рублей. На данный момент он уже дал признательные показания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

      В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза

      Посольство России заявило о контактах с США в связи с авиакатастрофой

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» распахнула пиджак и показала грудь на камеру

      Нацразведка США захотела содействовать переговорам по Украине

      Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

      На Западе рассказали об отношениях России и США при Трампе

      «Спартак» обыграл «Краснодар» на товарищеском турнире

      Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы в Вашингтоне

      В ЕК заявили о высокой цене отказа от российских энергоресурсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше