«Фонбет» подал в суд на задержанного за дачу взятки гендиректора

«Фонбет» потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей

Букмекерская компания «Фонбет» в четверг, 30 января, подала иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы в отношении генерального директора Сергея Анохина, сообщает Baza. По данным источника, с главы «Фонбета» требуют взыскать 100 миллионов рублей за то, что он «опозорил» компанию, будучи ее руководителем.

Уточняется, что регистрация самого иска обошлась более чем в 1 миллион рублей — столько стоила госпошлина.

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию, что дает FONBET право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — говорится в предоставленном «Ленте.ру» комментарии.

Несмотря на то что накануне компания заявляла, что Анохин уволился с должности гендиректора еще до задержания, поступивший в редакцию комментарий противоречит этому заявлению. Так, исходя из предоставленных данных, задержанный пытался дать взятку, будучи главой компании. Это на суде подтвердил и сам Анохин, пишет РИА Новости.

Анохина задержали 29 января при передаче силовику взятки в размере 60 миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до 3,5 миллиарда рублей. На данный момент он уже дал признательные показания.