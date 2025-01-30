Глава FIS допустил возвращение россиян на международные турниры

Глава FIS Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш допустил возвращение россиян на международные турниры. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни один спортсмен не может выбирать, где он родился. Спортсмены не должны использоваться в политических целях», — заявил Элиаш.

Шведский функционер является кандидатом на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы пройдут в марте 2025 года.

Ранее еще один кандидат на пост главы МОК принц Фейсал Аль-Хуссейн допустил снятие ограничений с России. «Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», — заявил он. По его мнению, атлетам должны быть обеспечены равные условия и доступ к спорту независимо от политических обстоятельств.