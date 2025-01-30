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20:19, 30 января 2025Путешествия

Израиль захотел возобновить турпоток из России

В Минтуризма Израиля заявили о работе над восстановлением турпотока из России
Алина Черненко

Фото: Raimond Klavins / Unsplash

Власти Израиля захотели возобновить туристический поток из России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство туризма этой страны Ближнего Востока.

В ведомстве заявили, что его сотрудники работают над восстановлением туроптока в прежних объемах. С этой целью генеральный директор Минтуризма Израиля Дани Шахар встретился 28 января в Иерусалиме с представителями российской туротрасли и рассказал им о значимости отечественного рынка.

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По словам Шахара, в 2019 году Россия занимала второе место по количеству туристов в Израиле после США. Однако серьезный урон путешествиям нанесли пандемия COVID-19 и трагические события, произошедшие в стране 7 октября 2023 года (проникновение вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию — прим. «Ленты.ру»). Чиновник добавил, что сейчас обстановка в Израиле значительно улучшилась.

Ранее туристам из России позволили оплачивать разрешение на въезд в Израиль российской картой через визового оператора VFS Global. Стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, а сервисный сбор обойдется в пять долларов (494 рубля).

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