В Канаде пригрозили Трампу ответными мерами из-за пошлин

Глава МИД Канады Жоли: Оттава ответит на введение США пошлин

Глава МИД Канады Мелани Жоли пригрозила США ответными мерами, если Вашингтон введет пошлины против Оттавы. Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга.

«Я ясно дала понять, что если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются. Менее одного процента фентанила поступает в США из Канады, менее одного процента нелегалов проникают в США из Канады», — сказала министр.

Она подчеркнула, что введение пошлин против Канады ударит и по США. По словам Жоли, она является оптимистом, отметив, что встреча с американским госсекретарем Марком Рубио прошла хорошо.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула отказался считать Канаду независимым государством. «Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть государством», — подчеркнул политик.