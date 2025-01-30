Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:42, 30 января 2025Мир

В Канаде пригрозили Трампу ответными мерами из-за пошлин

Глава МИД Канады Жоли: Оттава ответит на введение США пошлин
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Justin Tang / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Канады Мелани Жоли пригрозила США ответными мерами, если Вашингтон введет пошлины против Оттавы. Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга.

«Я ясно дала понять, что если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются. Менее одного процента фентанила поступает в США из Канады, менее одного процента нелегалов проникают в США из Канады», — сказала министр.

Она подчеркнула, что введение пошлин против Канады ударит и по США. По словам Жоли, она является оптимистом, отметив, что встреча с американским госсекретарем Марком Рубио прошла хорошо.

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула отказался считать Канаду независимым государством. «Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть государством», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красного флага над Рейхстагом тоже не было?» В России ответили Шольцу, поблагодарившему США за освобождение Германии

      Названо ожидаемое в США последствие решения Трампа приостановить помощь Украине

      Носорог затоптал гулявшего мужчину

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за одной привычки

      Посла США в России обвинили в игнорировании писем по ситуации с Винником

      США лишили более полумиллиона мигрантов из Венесуэлы защищавшего их от депортации статуса

      Свидетель раскрыл схему работы подозреваемой в мошенничестве Битмамы

      Мигрантов в Гуантанамо разместят на поле для гольфа

      В Канаде пригрозили Трампу ответными мерами из-за пошлин

      У ИИ обнаружили левые взгляды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше