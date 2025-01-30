Корреспондент описал обстановку в аэропорту Вашингтона словами «мрачное настроение»

CNN рассказал об обстановке в аэропорту Вашингтона после авиакатастрофы

Американский корреспондент Гейб Коэн связался с правоохранительными органами и узнал об обстановке в аэропорту Вашингтона после авиакатастрофы. Его слова приводит телеканал CNN.

Журналист описал происходящее на месте крушения самолета и вертолета словами «мрачное настроение». «Спасатели вытащили несколько тел. На месте происшествия подтверждены не выжившие. И теперь мы просто ждем ответов», — рассказал он.

По словам Коэна, в авиагавани собрались члены семей пассажиров рейса American Airlines. Он добавил, что хотя власти пока не дали официальной информации по количеству жертв, уже очевидно, что «ситуация нехорошая».

«Если не произойдет чуда, здесь, в Вашингтоне, возможно, произойдет самая страшная катастрофа за последние десятилетия», — заключил журналист.

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с коммерческим самолетом American Airlines недалеко от аэропорта Вашингтона, США. Оба воздушных судна упали в реку, на месте проводится спасательная операция.

Ранее в сети появились переговоры диспетчеров перед крушением.