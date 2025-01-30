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01:09, 30 января 2025Ценности

Манекенщица пришла на Неделю моды в натянутых на голую грудь колготках

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Legion-Media

Американская манекенщица и панк-рок-исполнительница Габриэлла Ли Бектел, более известная как Габбриетта, пришла на Неделю моды в Париже в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

27-летняя знаменитость посетила показ бренда Saint Laurent в черном наряде. Она предстала перед камерами в трусах и прозрачных колготках, которые натянула на голую грудь. Также певица надела прозрачную мини-юбку, короткую шубу из искусственного меха и туфли на высоких каблуках.

В то же время Бектел уложила волнами распущенные волосы, выщипала брови, придав им форму так называемых ниточек, и нанесла на губы коричневую помаду.

Ранее в январе российская блогерша и телеведущая Ида Галич посетила Неделю моды в Париже в прозрачном платье.

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