Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:19, 30 января 2025Наука и техника

Минобороны оценило «Медузу» для российских танков

МО РФ: Защита бронетехники тросами эффективно показала себя в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Пресс служба Минобороны РФ

Защита бронетехники при помощи стальных тросов, которую называют «Медузой», эффективно показала себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в ролике Министерства обороны России (МО РФ).

Отмечается, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал Южную группировку войск в зоне СВО. Ему показали новую и модернизированную технику.

«На сегодняшний день эффективно себя показала, мы ее назвали система "Медуза"», — оценил защиту танков командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик.

На записи показали танк Т-80БВМ с антидроновым навесом из стальных тросов, которые образуют защитный купол. Эта конструкция призвана защитить танк от FPV-дронов. Командующий группировкой отметил, что дополнительную защиту постоянно дорабатывают.

Материалы по теме:
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024
Танк Т-80: производство и боевое применение. В чем его превосходство над дизельными танками
Танк Т-80: производство и боевое применение.В чем его превосходство над дизельными танками
13 декабря 2024

Ранее в январе стало известно, что российские военные оснастили БМП антидроновым навесом с экраном из стальной проволоки от тросов.

В том же месяце в зоне СВО заметили российский танк Т-72Б3М с антидроновым экраном на основе стальных тросов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они все наши». Как российские спортсмены и олимпийские чемпионы отреагировали на катастрофу самолета с фигуристами в США

      Пытавшегося подкупить силовика главу «Фонбета» обманули посредники

      Алена Водонаева оценила стиль Анны Семенович фразой «бабкины балахоны»

      В ЕС захотели еще 100 миллиардов евро на оборону

      Наемника из Литвы заочно осудили в России на 13,5 года колонии

      Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

      Алиев выразил соболезнования Трампу из-за крушения самолета

      В Раде объяснили прекращение транзита газа желанием навредить Венгрии и Словакии

      В ЦБ предсказали выплаты льготной ипотеки россиянами по 30 лет

      Внезапный сильный смог в Кемерово объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше